Verdachten kei-ongeluk Schijndel voorlopig niet vrij

Het drietal dat wordt verdacht van betrokkenheid bij het kei-ongeluk in Schijndel blijft langer vastzitten, heeft de rechter-commissaris bepaald. Bij het ongeluk, in juni vorig jaar, raakte een automobiliste zwaargewond doordat er een grote kei op de weg was gelegd.

De 32-jarige vrouw, die zwanger was, raakte de steen midden in de nacht, kreeg een klapband en botste tegen een boom. Het slachtoffer liep een dwarslaesie op en volgens de politie is het nog maar de vraag of ze ooit nog zal lopen. Onlangs beviel ze van een gezonde dochter.

De verdachten zijn drie tieners uit Schijndel, twee jongens van 17 en een 19-jarige. Een van de verdachten kwam in beeld door een dna-match. De politie had dna-sporen op de steen gevonden. Nadat een groep verdachten in beeld was gekomen, vroeg de politie hun dna-materiaal af te staan. Daar is uiteindelijk een match uitgekomen.