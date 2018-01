Oma de cel in voor winkeldiefstal met kleuter

Een vrouw van 47 uit Ede die haar dochter en kleindochter inzette om winkeldiefstallen te plegen, is veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Ook kan de dochter uit huis worden geplaatst.

Vorig jaar mei winkelde de vrouw met haar kleindochter van 5 bij een drogist. Ze gaf het kind een pak scheermesjes en draaide haar om, waarop het meisje naar buiten rende.

In november winkelde ze met haar dochter van 12 bij een supermarkt. Boodschappen deed ze niet alleen in een mandje, maar ook in een grote tas. De artikelen in de tas betaalde ze niet. Toen winkelpersoneel daar iets van zei, gaf ze de tas aan haar dochter, die ermee naar de uitgang liep.

Geschaad in ontwikkeling

Volgens de rechtbank in Arnhem zijn de kinderen door de strafbare feiten ernstig in hun ontwikkeling geschaad. De Raad voor de Kinderbescherming is ingeschakeld. Als de vrouw haar dochter nog een keer mee uit stelen neemt, kan het kind uit huis worden geplaatst.