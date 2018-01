Tieners zitten minder vaak op Facebook

Steeds minder tieners kijken op Facebook, terwijl het gebruik onder oudere leeftijdsgroepen niet stijgt. Het is voor het eerst dat het totale gebruik van Facebook in Nederland stagneert in het jaarlijkse onderzoek naar sociale media van researchbureau Newcom.

Vooral jongeren laten het medium links liggen. Het totale gebruik onder de jongste leeftijdsgroep (15 tot en met 19 jaar) is gedaald van 80 procent in 2017 naar 72 procent dit jaar. In het dagelijks gebruik is de trend nog duidelijker zichtbaar: van 54 procent naar 43 procent. De onderzoekers van Newcom spreken van een behoorlijke afname en verwachten dat die daling doorzet.

Tieners voelen zich minder thuis tussen de mensen die op Facebook zitten. Die zijn veelal ouder. Ze zoeken daarom toevlucht bij andere sociale media, zoals Snapchat, YouTube en Instagram. Die drie platforms zijn Facebook dit jaar voorbij in dagelijks verbruik. Onder oudere gebruikers blijft het platform nog altijd populair.

WhatsApp de grootste

WhatsApp staat nog altijd met stipt op de eerste plaats met zo'n 11,5 miljoen gebruikers. Vooral onder tieners is dat medium enorm populair: 97 procent gebruikt de app. Facebook staat ondanks de stagnering nog altijd op de tweede plek. Daarna volgen YouTube, LinkedIn en Instagram. Die laatste is het snelst stijgende medium met 4,1 miljoen gebruikers.

Hoewel veel mensen gebruik maken van sociale media is het vertrouwen in de platforms nog altijd beperkt. De zorgen om privacy blijven hoog. Twee derde van de mensen maakt zich zorgen of hun gegevens worden doorverkocht. Slechts een op de vijf mensen heeft veel vertrouwen in sociale media.