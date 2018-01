Rabobank nu getroffen door DDoS-aanval

Rabobank is getroffen door een DDoS-aanval. De bank meldde kort voor 10.00 uur op Twitter dat mobiel bankieren, internetbankieren en betalen met iDEAL niet voor iedereen mogelijk was.

Volgens een woordvoerder van de bank is het sinds vanochtend iets na 09.00 uur nauwelijks meer mogelijk om via internet te bankieren. Het advies van de bank is om dat nu even niet te proberen. "Er wordt nu gewerkt aan een alternatieve toegangsroute naar de site, het is nog niet te zeggen hoelang dat gaat duren".

Afgelopen weekend werd ABN Amro al enkele keren getroffen van een DDoS-aanval. ING was gisteravond ook slachtoffer.

'Grote aanval'

Een woordvoerder van De Nederlandse Bank noemt deze aanvallen uitzonderlijk. "Sinds de grote DDoS-aanval op ING in 2013 leek alles goed op orde. Er is nu duidelijk iets waar we op moeten reageren. We zijn hierover in gesprek met de banken."

Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met enorme hoeveelheden data en raakt de server overbelast. Bijna alle banken hebben er geregeld mee te maken, maar niet alle aanvallen leiden tot uitval of vertraging van het betalingsverkeer.

De hoeveelheid aanvallen lijkt de laatste maanden toegenomen en dat baart winkeliers in Nederland zorgen. Volgens hen komt zo de stabiliteit en de betrouwbaarheid van het betalingssysteem in gevaar.