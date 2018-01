Britse skiërs dood na val in afgrond

In het Franse Chamonix zijn twee Britse skiërs om het leven gekomen toen ze in een afgrond gleden. De mannen van in de twintig vielen kort na elkaar enkele honderden meters in het ravijn.

Een vriend alarmeerde de hulpdiensten, maar hoewel die binnen 10 minuten ter plekke waren, waren de mannen niet meer te redden.

Volgens de politie waren de drie offpiste aan het skiën op een plek die populair is bij wintersporters. De omstandigheden waren volgens een woordvoerder verraderlijk: de bovenste sneeuwlaag was hard en ijzig.