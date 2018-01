Navalny na anti-regeringsbetoging in Moskou vrijgelaten

De Russische oppositieleider Alexei Navalny is vanavond vrijgelaten, zonder dat er een aanklacht is ingediend. Zijn advocaat heeft dat gezegd tegen het Britse persbureau Reuters. Navalny moet wel later voor de rechter verschijnen.

De politie pakte Navalny vanochtend op toen hij onderweg was naar een demonstratie tegen de verkiezingen van 18 maart. De demonstratie was verboden. De betogers zeggen dat de verkiezingen doorgestoken kaart zijn en dat het al vaststaat dat president Poetin wordt herkozen. Ze roepen op tot een boycot.