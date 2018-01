Egyptische dissidenten roepen op tot boycot presidentsverkiezingen

Vijf Egyptische dissidenten roepen op om de presidentsverkiezingen van eind maart in hun land te boycotten. Ze vinden de stembusgang niet geloofwaardig nu de huidige president Sisi de enige overgebleven kandidaat is. Alle mogelijk serieuze uitdagers zijn gearresteerd, gedwongen te stoppen of zijn uit eigen beweging gestopt, schrijft persbureau AP.

De vijf roepen het Egyptische volk in een verklaring op om de verkiezingen volledig te boycotten en om de uitkomst, wat die ook is, niet te erkennen. Ze maken zich zorgen dat het beleid van Sisi de weg vrijmaakt voor een grondwetswijziging die ervoor zorgt dat de president langer aan de macht kan blijven.

Onder de schrijvers zijn Abdel-Moneim Aboul Fotouh, die in 2012 presidentskandidaat was, en voormalig kandidaat Hisham Genena, die gisteren verwondingen opliep toen hij buiten zijn huis werd aangevallen.