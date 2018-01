Tweede ambtstermijn voor president Niinistö van Finland

In Finland heeft zittend president Sauli Niinistö de presidentsverkiezingen gewonnen. Niinistö kreeg een royale meerderheid van 62,7 procent van de stemmen.

Zijn voornaamste rivaal Pekka Haavisto van de Groenen kwam uit op 12,4 procent. Halverwege het tellen van de stemmen feliciteerde Haavisto Niinistö al met diens tweede termijn van zes jaar.

De 69-jarige Niinistö krijgt lof voor de manier waarop hij de relatie met zowel Rusland als de NAVO goed weet te houden. Finland kreeg nauwere banden met de NAVO na de Russische annexatie van de Krim in 2014, maar is geen lid geworden. Niinistö houdt persoonlijk regelmatig contact met president Poetin.

In Finland heeft de president redelijk veel invloed op het buitenlandbeleid en defensie, maar verder is de functie voornamelijk ceremonieel. Niinistö hoorde oorspronkelijk bij de centrumrechtse partij NCP, maar voerde campagne als onafhankelijk kandidaat. In de jaren 90 was hij minister van Financiën.