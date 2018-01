Vlag verbrand bij gebouw Surinaamse oppositiepartij NPS

Onbekenden hebben vannacht de grote partijvlag bij de ingang van het centrum van oppositiepartij NPS verbrand. Dat gebeurde kort nadat er op die plek een politieke manifestatie was gehouden waarop stevig werd uitgehaald naar de regering van president Bouterse.

Het is nog niet duidelijk of er politieke motieven achter zitten, maar partijvoorzitter Gregory Rusland noemt de vlagverbranding "te frappant voor toeval". "Wij gaan uit van intimidatie en zien het als een aanval op onze partij", aldus Rusland tegen de NOS. Het partijbestuur heeft aangifte gedaan bij de politie.

De Nationale Partij Suriname (NPS) was ooit de grootste partij van Suriname en leverde tot 2010 in verschillende coalitieregeringen Ronald Venetiaan als president van het land. Maar de partij verloor tijdens de verkiezingen van 2010 en 2015 veel aanhang en heeft nog maar twee van de 51 zetels in het Surinaamse parlement.

Bedreiging

De NPS en Bouterses Nationale Democratische Partij (NDP) richten zich beide op de sociaal zwakkere groepen in Suriname. Juist die groepen hebben te lijden onder de economische malaise. "We groeien op dit moment weer sterk en blijkbaar vindt niet iedereen dat leuk", zegt Rusland. "Ik wil voorzichtig zijn, want we weten nog niet door wie deze daad gepleegd is. Maar er zijn blijkbaar mensen die ons zien als een bedreiging."

Rusland is aangeslagen door wat er gebeurd is. "Het is een symbolische daad die het wezen van de partij raakt. De NPS doet zijn best om in het parlement de misstanden in het Suriname van vandaag aan te kaarten. Je verwacht dan een reactie op hetzelfde niveau. Maar de buitenparlementaire daad van vannacht valt daar ver buiten", aldus de partijvoorzitter. "We zullen het zien als een erkenning dat we op de goede weg zijn. We laten ons niet intimideren."