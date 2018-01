Jessica Durlacher in Auschwitz: 'Dit is de horrorplek van mijn vader'

"De ergste passages in mijn vaders boeken zijn de passages waarin hij afscheid moet nemen van zijn ouders. Dat is zoiets verschrikkelijks en dat was gewoon hier, op deze plek", zegt Durlacher.

Zowel het debuut van Jessica Durlacher, Het Geweten (1997), als haar tweede roman De dochter (2000) is een 'tweede-generatieroman'. In beide werken zijn de hoofdpersonen kinderen van mensen die concentratiekampen hebben overleefd.

Toch wilde Durlacher lang niet afreizen naar het kamp dat haar vader maar ternauwernood overleefde. "Ik vond het niet nodig", zegt ze over die keuze. "Ik had er al zo veel over gelezen, ik dacht: het is wel goed zo."