40.000 mensen bij opening Leeuwarden Culturele Hoofdstad

Ondanks het slechte weer is de officiële opening van Leeuwarden Culturele Hoofdstad gisteravond door 40.000 mensen bijgewoond. Burgemeester Ferd Crone heeft dat bekendgemaakt. Hij is erg tevreden over de toeloop van het publiek.

Lange tijd leek het er gisteravond op dat de pleinen in het centrum van Leeuwarden niet helemaal vol met publiek zouden stromen. Volgens Omrop Fryslân werd het toch steeds drukker naarmate het officiële openingsmonument dichterbij kwam. "Mensen wilden natuurlijk zo lang mogelijk binnen blijven, maar ze wilden het uiteindelijk toch meemaken", aldus Crone.

Ook de organisatie is erg tevreden. Directeur Tjeerd van Bekkum van Leeuwarden-Fryslân 2018 noemt de bezoekers bikkels. "Die mensen hebben allemaal buiten gestaan, dan ben je wel top hoor. Het was koud en ik moet zeggen: compliment aan iedereen die dit heeft meegemaakt."

Voorbereidingen

De organisatie is lang bezig geweest met de voorbereidingen voor de grote opening en dat merkte Van Bekkum. "Ik werd wel emotioneel aan het eind", zegt hij. "Het was allemaal heel spannend of het wel zou lukken, en als het dan zo'n mooie voorstelling wordt, en als je dan het koningspaar ziet genieten, dan ben je echt apetrots natuurlijk!"