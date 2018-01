Verzorgingshuis Hoek van Holland tijdje ontruimd

In Hoek van Holland is een verzorgingshuis ontruimd geweest nadat een aantal bewoners en medewerkers onwel was geworden. In het Bertus Bliekhuis hing vanochtend een vreemde lucht.

Veertien mensen op de eerste etage klaagden onder meer over misselijkheid, schrijft RTV Rijnmond. Ze werden gecontroleerd door medewerkers van de ambulance. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Metingen van de brandweer brachten de oorzaak aan het licht: het ventilatiesysteem functioneerde niet goed. Doordat het bovendien druk en warm was, werden mensen onwel.

De bewoners waren opgevangen in een recreatieruimte beneden. Zij konden na de metingen weer naar huis. Volgens de brandweer worden wel de luchtwaardes in het gebouw voorlopig in de gaten gehouden.