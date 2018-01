Holocaustherdenking: 'Jodenhaat neemt toe'

Rutte refereerde aan de eigenaar van het Joodse restaurant in Amsterdam waarvan de ruiten in december werden ingeslagen. "Het zit in de deuren van het restaurant die op slot zijn, in het knopje onder de toonbank waarmee hij zijn gasten binnenlaat."

'Onvervalst antisemitisme'

Ook Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, constateert een toenemende Jodenhaat. "Bijna dagelijks worden we ermee geconfronteerd, via sociale media en op straat." Volgens hem is het bijvoorbeeld goed te merken langs de voetbalvelden. "En niet alleen daar hoor je antisemitische leuzen. We zien ook nazisymbolen op joodse bijeenkomsten."

Ook wordt volgens hem wereldwijd steeds vaker de Holocaust ontkend. "Dat is niets meer dan onvervalst antisemitisme." Dat er nu een namenmonument komt voor Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben, noemt Grishaver een goede ontwikkeling. "Hier kunnen jongeren, en niet alleen zij, met eigen ogen zien waartoe antisemitisme kan leiden."

De nationale Holocaustherdenking werd afgesloten met een defilé langs het monument dat aangevoerd werd door de premier, gevolgd door de rest van de aanwezigen. Ook andere belangstellenden legden bloemen bij het Spiegelmonument.