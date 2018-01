Abdeslam in testament: ik wilde martelaar worden

Salah Abdeslam wilde "de klus afmaken" na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs en 22 maart 2016 in Brussel. Dat blijkt uit een tekst die is gevonden op een laptop die de terroristen in een vuilnisbak in Brussel gooiden. De tekst wordt toegeschreven aan Abdeslam, meldt de Franse radiozender France Inter.

Er blijkt uit dat hij zich, net als zijn broer Brahim, wilde opblazen en dat hij vrijwillig deelnam aan de aanslagen. Eerder werd al bekend dat zijn bomgordel niet afging door een technisch defect. Op 5 februari moet hij voor de rechter verschijnen voor de schietpartij in Vorst op 15 maart 2016, toen hij nog aan de politie wist te ontsnappen.

Abdeslam is momenteel de zwaarst bewaakte gevangene van Frankrijk. Hij is de enige overlevende van de daders van de aanslagen in Parijs. Hij weigert tot nu toe op alle vragen antwoord te geven.

"Ik ben Abu Abderrahman"

Informatie-experts van de Franse recherche zijn erin geslaagd de tekst op de laptop te reconstrueren. Hij stond op de harde schijf van de laptop die gevonden werd in een prullenbak in de Brusselse wijk Schaarbeek na de aanslag op het vliegveld Zaventem. De terroristen hebben hem daarin gegooid toen ze hun schuilplaats verlieten om naar het vliegveld te gaan.

"Ik ben Abu Abderrahman, degene die heeft deelgenomen aan de eerste aanslag", zo begint de tekst, die Abdeslam richt aan zijn familie. Hij vraagt ook of hij hen "met de grootst mogelijke omzichtigheid" kan bezoeken.

Over het haperende bomvest zegt hij dat hij graag een martelaar had willen worden, net als zijn broer, maar dat Allah anders besloot. Hij dacht erover daarna naar Syrië te vertrekken, maar besloot om zich aan te sluiten bij de Brusselse cel. "En ik hoop dat ik in de toekomst beter uitgerust zal zijn om tot actie over te kunnen gaan."

Bij de aanslagen in Parijs kwamen 137 mensen om het leven. In Brussel kostten de aanslagen op luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek aan 32 mensen het leven.