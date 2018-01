Politie valt kantoor Russische oppositieleider Navalny binnen

De politie is het kantoor van de oppositieleider Navalny in Moskou binnengevallen. Volgens aanhangers van de politicus zeiden agenten dat ze berichten over een mogelijke bom in het kantoor wilden controleren. Ze vielen het pand binnen en begonnen mensen te ondervragen.

Er zouden zes mensen zijn opgepakt. Ook zijn er agenten bij het huis van Navalny geweest. In een reactie zegt hij dat hij hoe dan ook gaat demonstreren vandaag.

Vandaag worden in heel Rusland demonstraties gehouden tegen de verkiezingen die op 18 maart zijn. De aanhangers van Navalny zeggen dat de verkiezingen doorgestoken kaart zijn en dat het al vaststaat dat president Poetin wordt herkozen. Ze willen de verkiezingen daarom boycotten.

Navalny werd door de kiesraad in december uitgesloten van deelname aan de verkiezingen.