Wekdienst 28/1; protesten verkiezingen Rusland en finale Australian Open

Goedemorgen! Er zijn vandaag demonstraties in Rusland na een oproep van oppositieleider Navalny om de verkiezingen van volgende maand te boycotten. En de finale van de Australian Open wordt gespeeld tussen Cilic en Federer.

Het weer: er is veel bewolking en in de loop van de dag valt er vooral in het noorden af en toe wat regen of motregen. met 10 tot 12 graden is het erg zacht. Ook maandag is het nog zacht en regent het vooral later op de dag.