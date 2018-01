Politie stopt Koerdische betoging Keulen, ook in A'dam demonstratie

In Amsterdam, Keulen en Brussel zijn Koerden de straat op gegaan om te demonstreren tegen de Turkse aanvallen op Koerdische doelen in Syrië. Af en toe was het er onrustig. De Duitse politie maakte een eind aan de demonstratie van naar schatting 20.000 Koerden in Keulen toen betogers agenten belaagden.

Ook werd in Keulen gezwaaid met vlaggen met een afbeelding van PKK-leider Öcalan, die in een Turkse gevangenis zit. De autoriteiten hadden verboden dat er portretten van Öcalan werden meegedragen.

Turkse taxichauffeur

In Amsterdam liepen ongeveer duizend Koerden mee in een optocht van het stadhuis naar het Museumplein. Er liep ook een Koerdische ordedienst mee, maar die kon niet voorkomen dat het af en toe onrustig was.

Er ontstonden bijvoorbeeld schermutselingen toen betogers hun woede op Turken richtten. Zo sloegen betogers met spandoekstokken op de auto van een Turkse taxichauffeur die in de drukte was vastgelopen.

De politie pakte negen mensen op voor mishandeling of openlijke geweldpleging. Er was veel politie op de been in Amsterdam, ook omdat er tegendemonstranten met Turkse vlaggen in de hoofdstad waren.

Hitler

Bij station Brussel-Centraal waren volgens Belgische media ook zo'n duizend Koerden en sympathisanten op de been. Zij willen dat de Europese en Amerikaanse autoriteiten zich uitspreken tegen de Turkse president Erdogan. "Gisteren Hitler, vandaag Erdogan", stond op spandoeken.