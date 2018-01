Podcast: solovoorstelling Ma, politiegedichten en de aanval op de Koerden

In de wekelijkse podcast dit keer een bijzonder gesprek met oud-Oog-presentator Eric Corton. Hij vertelt over zijn nieuwe solovoorstelling Ma, een theaterbewerking van het gelijknamige boek van Hugo Borst over zijn dementerende moeder.

Het begin van de Olympische Winterspelen komt snel dichterbij. 8 februari beginnen de Spelen in Zuid-Korea, en als de Russische sporters die zijn uitgesloten vanwege hun dopingverleden nog in beroep willen gaan, moeten ze opschieten. Max van Weezel sprak met Wilhelmina Thomassen van het ICAS, dat toezicht houdt op het internationale hof dat een beslissing moet nemen over dat beroep: het CAS.

Koerdische Nederlanders demonstreerden deze week tegen de Turkse inval in Syriƫ. Aanhangers van Erdogan vinden juist dat die inval Syriƫ moet bevrijden van terroristen. In het Oog een gesprek met Aza Rashied, een Nederlandse Koerd die meevocht in de strijd tegen IS.

Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin scrheef de dichtbundel Lange Armen, over de verhalen van politieagenten met wie ze een paar maanden meeliep. Ze vertelt Rob Trip over een kant van de politie die ze nog niet kende en over de nuchterheid waarmee veel agenten over hun traumatische ervaringen vertellen.

Meer luisteren?

In De stemming van Vullings en Van Weezel bespreekt het Haagse Oog-duo deze week de koers van de SP. Hoe stelt de partij zich onder de nieuwe fractieleider Lilian Marijnissen op tegenover migranten?