Tweede verdachte ongeluk met kei in Schijndel

De politie heeft opnieuw een inwoner uit Schijndel opgepakt voor het leggen van een kei op de weg. Het is man van 19. Hij is een vriend van de jongen van 17 die gisteren al werd aangehouden.

De twee zouden vorig jaar zomer midden in de nacht de kei op de weg hebben gelegd. Daardoor botste een 32-jarige vrouw met haar auto tegen een boom. Zij raakte zwaargewond.

De twee die zijn aangehouden, worden verdacht van poging doodslag, zegt de politie.

De zaak is geregeld behandeld in de televisieprogramma's Opsporing Verzocht en Bureau Brabant. De doorbraak kwam eind december, toen de politie een dna-spoor dat bij het ongeluk was aangetroffen, wist te 'matchen' met de gisteren aangehouden verdachte. Zijn aanhouding leidde tot de tweede aanhouding vanochtend.

Gezonde dochter

De vrouw was zwanger toen ze het ongeluk kreeg en liep een dwarslaesie op. Twee weken geleden beviel ze van een kerngezonde baby. "De zwangerschap begon spannend, maar het resultaat is prachtig", zei haar vriend bij Omroep Brabant over zijn dochter. "De bevalling is heel natuurlijk en snel gegaan. Na alle ellende rond het ongeluk is dit een erg mooie gebeurtenis. We willen en kunnen ons nu echt op iets anders focussen."