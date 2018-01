Meer veiligheid en geld voor actievoerende Franse cipiers

De grootste vakbond van cipiers in de Franse gevangenissen heeft een akkoord bereikt met de regering. Daarin is afgesproken dat de veiligheid op het werk wordt verbeterd en dat er een loonsverhoging komt voor het personeel. Ook komen er 1100 cipiers bij.

Het personeel krijgt kogelwerende vesten en handboeien. De cipiers voerden de afgelopen twaalf dagen actie in verschillende gevangenissen. Ze wierpen blokkades op en niemand mocht meer naar binnen. Ook staken ze autobanden in brand.

Twee kleinere bonden wijzen het akkoord af. Een ervan spreekt van hoogverraad en noemt het onacceptabel dat de grootste bond het akkoord tekent. "Daarmee wordt de hoop op een radicale verandering de grond in geboord", zegt de voorman van de bond. Beide bonden zeggen dat ze doorgaan met actievoeren.

Gevaarlijk werk

De cipiers voelen zich bedreigd en zeggen dat collega's zich ziek melden uit angst om te worden aangevallen.

Het protest ontstond na een incident waarbij een veroordeelde jihadist drie bewakers verwondde met een schaar. Zijn detentievoorwaarden waren tegen de zin van de cipiers versoepeld. Dat gebeurden in een gevangenis in Vendin-le-Vieil, net onder Lille.

De gevangenissen in Frankrijk zitten overvol. Er zitten 80.000 mensen vast, terwijl er plaats is voor minder dan 60.000. Cipiers worden geregeld aangevallen.

In de gevangenis in Fleury-Mérogis, de grootste van Europa, even ten zuiden van Parijs, kwamen gevangenen in opstand toen hun luchttijd werd beperkt en ze geen bezoek mochten ontvangen als gevolg van de acties van het personeel. Daar herstelde een speciale eenheid de orde.