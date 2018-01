Steven Spielberg maakte The Post in recordtijd - en dat is geen toeval

The Post gaat over de strijd van The Washington Post en The New York Times tegen de regering van president Nixon over het publiceren van geheime Pentagon-documenten over de Vietnam-oorlog. Die strijd leidde in 1971 tot een keiharde confrontatie tussen de pers en het Witte Huis, waarbij Nixon via de rechter wilde afdwingen dat de kranten hun verhalen niet konden publiceren.

Daarmee stond het Eerste Amendement onder grote druk, het grondwetsartikel dat de persvrijheid in de Verenigde Staten beschermt. Spielberg ziet in de situatie gelijkenissen met die onder president Trump, die weliswaar niet via de rechter de pers onder druk zet, maar de media wel voortdurend aanvalt.

'Gevaarlijke ontwikkeling'

"Wat er nu gebeurt, is bewust verwarring zaaien door de huidige regering", zegt de regisseur. "Terwijl burgers gewoon willen weten wat de waarheid is. Ze willen het nieuws volgen en weten wat klopt en wat niet. En het Witte Huis is dusdanig hard bezig dat te beïnvloeden dat velen niet meer de waarheid kunnen onderscheiden van de leugen." Een gevaarlijke ontwikkeling, aldus Spielberg.

En daarin staat hij niet alleen. De zorgen over de persvrijheid in landen als de Verenigde Staten maar bijvoorbeeld ook Groot-Brittannië groeien, zegt Reporters without Borders, een journalistieke organisatie die de persvrijheid verdedigt. "Het is steeds normaler geworden om de pers aan te vallen, om in twijfel te trekken wat ze doen. Dat zie je in de holle frase fake news, maar je zag het ook in de campagne voor het brexit-referendum", zegt Rebecca Vincent, de directeur van de Britse tak van de organisatie.

Reporters without Borders stelt jaarlijks een lijst op waarin ze per land nagaan hoe het met de persvrijheid is gesteld. Amerika staat inmiddels op de 43ste plaats, Groot-Brittannië op de 40ste. "Dit zijn landen met een enorme staat van dienst als het gaat om goede journalistiek, die steeds verder afzakken op deze ranglijst."