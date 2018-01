Ravage na plofkraak Wijk bij Duurstede

Bij een plofkraak in Wijk bij Duurstede is een ravage aangericht. Als gevolg van de kraak blijven een deel van het winkelcentrum en het parkeerterrein vandaag dicht.

De plofkraak gebeurde rond 05.45 uur bij een pinautomaat aan de gevel van een Jumbo-supermarkt. "Het was een flinke klap, het pand is een beetje ontzet. Er wordt gekeken of het gestut kan worden, zonder dat sporen van de kraak verloren gaan", meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

Na de plofkraak gingen twee mensen er op een scooter vandoor. De gealarmeerde politie loste nog een waarschuwingsschot, maar heeft het duo niet kunnen aanhouden.

De omgeving van de pinautomaat werd na de plofkraak urenlang afgezet. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van explosieven werd de EOD gewaarschuwd. Omwonenden moesten ramen en deuren openzetten en binnenblijven. Rond 09.30 uur werd volgens RTV Utrecht duidelijk dat het explosiegevaar geweken was.