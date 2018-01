Nek-aan-nekrace tussen presidentskandidaten Tsjechië

Vandaag wordt duidelijk of de Tsjechen kiezen voor een brug naar West-Europa of toch een voorkeur hebben voor een verdere toenadering tot Rusland. Op de laatste dag van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen zitten de twee overgebleven kandidaten, zittend president Milos Zeman en diens uitdager Jiri Drahos, elkaar in de peilingen op de hielen.

Gisteren bracht al de helft van de circa 8 miljoen Tsjechische stemgerechtigden zijn stem uit. Om 14.00 uur sluiten de stembureaus, enkele uren later wordt de uitslag verwacht.

De 73-jarige Zeman, met zijn antipathie tegen het Westen en tegen immigranten, won de eerste ronde met ruim 38 procent van de stemmen. Drahos (68), pro-Europees en pro-NAVO, kreeg twee weken geleden steun van 26,5 procent van de kiezers, maar de afgewezen kandidaten hebben zich sindsdien vrijwel unaniem achter hem geschaard. Daardoor is er een spannende eindstrijd, waarin de twee vrijwel gelijk opgaan in de peilingen.

Zemans aanhang bestaat vooral uit de lagere inkomensgroepen en de Tsjechen van het platteland. De hoogleraar Drahos moet het hebben van de meer welvarende stedelingen en de hoger opgeleide kiezers.

'Russische inmenging'

De toon van de strijd is in de sociale media bitter en beschuldigend geworden. Volgens Drahos zit het Kremlin, dat op een tweede termijn voor de pro-Russische Zeman hoopt, achter de verdachtmakingen op Facebook en andere websites.

Daar wordt Drahos afgeschilderd als iemand die de deur wijd open zet voor migranten en vluchtelingen, naast ongefundeerde verdachtmakingen dat hij een pedofiel is of werkte voor de communistische geheime dienst uit de tijd van de Sovjet-overheersing.