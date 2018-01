Winkeliers mogen straks eigen openingstijden kiezen

Het kabinet gaat wettelijk regelen dat winkeliers in het vervolg zelf hun openingstijden mogen bepalen. Dat schrijft staatssecretaris Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee komt een eind aan de verplichte winkelopeningstijden en de boetes voor winkeliers die zich daar niet aan houden.

Keijzer schrijft dat winkeleigenaren natuurlijk gehouden zijn aan het contract dat ze met verhuurders hebben afgesproken, over bijvoorbeeld openstelling op koopavonden. "Afspraak is afspraak", zegt Keijzer, maar de nieuwe regels beschermen de winkelier wél tegen het eenzijdig veranderen van winkelopeningstijden, dus zonder instemming van de eigenaar.

22.000 euro boete

Onlangs moest een fietsenmaker in het Groningse winkelcentrum Paddepoel 22.000 euro boete betalen aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het winkelcentrum, omdat hij niet elke zondag en koopavond open wilde zijn. De winkeliers in het centrum zijn echter gehouden aan de openingstijden die de VvE hun oplegt. Uiteindelijk werd in Groningen een compromis bereikt en kunnen kleine zelfstandigen ontheffing krijgen van de verplichte openingstijden.