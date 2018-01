Wekdienst 27/1: Holocaust Memorial Day en Leeuwarden is culturele hoofdstad

Goedemorgen! Het is Holocaust Memorial Day, de dag waarop de bevrijding van Auschwitz in 1945 wordt herdacht. Willem-Alexander en Máxima zijn in Leeuwarden, dat zich nu écht Culturele Hoofdstad van Europa mag noemen. En naast het gebruikelijke voetbal is er ook tennis: de vrouwenfinale van de Australian Open.

Vanochtend is het bewolkt en droog met lokaal nevel of mist. In de namiddag en avond gaat het af en toe regenen of motregenen. Het wordt 7 graden en de wind neemt later op de dag toe naar windkracht 5 tot 7.