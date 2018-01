Amerikaanse casinomagnaat beschuldigd van seksueel wangedrag

Er staat opnieuw een prominente Amerikaan in de schijnwerpers door beschuldigingen van seksueel wangedrag. Dit keer gaat het om de flamboyante casino- en onroerendgoedmagnaat Steve Wynn, miljardair, vriend van president Trump, penningmeester van de Republikeinse Partij en een grootheid in gokstad Las Vegas waar hij een aantal uiterst luxueuze resorts bezit, soms met duizenden kamers per hotel.

De zakenkrant The Wall Street Journal schrijft in een lang en gedetailleerd artikel over wat de krant noemt "een decennialang patroon van seksueel wangedrag". De 75-jarige Wynn weerspreekt alles. "Het idee dat ik ooit een vrouw zou hebben lastiggevallen is belachelijk."

Hij stelt dat zijn ex, met wie hij in een juridisch gevecht is verwikkeld, achter de beschuldigingen zit. Maar de advocaat van die ex spreekt dat op zijn beurt weer tegen.

Duitse herders

The Wall Street Journal zegt voor het artikel meer dan 150 werknemers en oud-werknemers van Wynn te hebben benaderd. Geen van hen zocht op eigen initiatief contact met de krant.

Vrouwen vertellen over de manier waarop de casinobaas hen dwong tot intimiteiten. Hij had de gewoonte zich te laten manicuren, masseren en opmaken op zijn kantoor. Daar bleef het in veel gevallen niet bij, vertellen de vrouwen, die zeggen dat ze zich vaak gedwongen voelden om op zijn erotische verzoeken in te gaan.

Ze werden naar verhouding uitstekend betaald en de steenrijke Wynn heeft binnen en buiten de casinowereld veel macht. Hij is bevriend met president Trump, die als ondernemer ook verschillende casino's bezit. Opvallend is verder dat er bij de sessies in Wynns kantoor geregeld een of meer Duitse herders aanwezig zouden zijn geweest, die commando's kregen in het Duits.

Wynn staat bekend als een veeleisende werkgever, die veelvuldig is te vinden in de zalen van zijn casino's. Hij let daar op de kleinste details en ontsteekt geregeld in woede als zaken niet gaan zoals hij wil.