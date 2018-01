Burgemeester Oosterhout opgestapt om 'grensoverschrijdend gedrag'

De burgemeester van Oosterhout in Noord-Brabant heeft zijn ontslag ingediend vanwege "grensoverschrijdend gedrag". VVD'er Stefan Huisman geeft toe dat hij tijdens een personeelsborrel van de gemeente eind vorige maand te ver is gegaan.

"Bij die gelegenheid heb ik te veel alcohol gedronken en dat terwijl ik piketdienst had", schrijft Huisman in de verklaring, waaruit Omroep Brabant citeert. "Enkele weken later zijn er verklaringen afgelegd waarin werd aangegeven dat ik grensoverschrijdend gedrag heb vertoond en dat er mensen zijn die zich beschadigd voelen."

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er verder geen uitspraken worden gedaan over wat er tijdens de personeelsborrel is gebeurd.

Huisman was sinds mei 2009 burgemeester van Oosterhout. Afgelopen week liet de burgemeester al verstek gaan bij de gemeenteraadsvergadering.