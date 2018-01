VS breidt sancties tegen Rusland uit

De VS heeft de lijst met gesanctioneerde Oekraïners, Russen en Russische bedrijven uitgebreid met nog eens 21 personen en negen energiebedrijven, meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Een aantal van de nieuwkomers op de lijst is volgens de VS betrokken geweest bij de levering van gasturbines aan de Krim, het Oekraïense schiereiland dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd.

Oekraïne

De maatregelen zijn een reactie op onder meer de inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen en de Russische agressie in Oekraïne. Rusland ontkent de inmenging en zegt ook niet direct betrokken te zijn bij de strijd in Oekraïne.

Onder anderen Dmitri Ovsjannikov staat op de lijst. Hij werd in door Rusland georganiseerde verkiezing gekozen tot gouverneur van de havenstad Sebastopol op de Krim.

Ook de Russische onderminister Tsjerezov van Energie staat nu op de lijst. Tsjerezov stond ook al op de lijst met sancties die de Europese Unie heeft afgekondigd tegen Rusland. Ook een aantal topmannen van Russische energiebedrijven zijn nieuw op de lijst.

Beperken

Het Russische ministerie van Energie heeft nog niet gereageerd op de uitbreiding van de sanctielijst. Een woordvoerder van het Russische parlement heeft tegen het Russische persbureau RIA gezegd dat de uitbreiding een poging is "om de groei van Rusland zo veel mogelijk te beperken".

In augustus tekende president Trump een wet die de sancties tegen Rusland mogelijk maakte. Mogelijk wordt de lijst met sancties na het weekend nog verder uitgebreid.