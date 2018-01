Dode en gewonden bij schietpartij Amsterdam

Bij een schietpartij in Amsterdam is een man gedood. Twee andere mensen raakten gewond, zij zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij was in de Grote Wittenburgerstraat in het stadsdeel Centrum. De omgeving is afgezet. Er is niemand aangehouden, de politie is op zoek naar de dader of daders.

Over de toedracht van de schietpartij is verder nog weinig bekend. Een woordvoerder zegt dat het in ieder geval niet om een aanslag gaat.

Het Parool meldt dat buurtbewoners meerdere schoten van mogelijk automatische geweren hebben gehoord. Na het incident zou iemand met een bivakmuts op zijn weggerend.