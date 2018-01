Paniek in Parijse dierentuin: 50 bavianen ontsnapt

Een Parijse dierentuin is gesloten nadat er vijftig bavianen waren ontsnapt. Het publiek is onmiddellijk geëvacueerd en de wegen in de omgeving van het Parc Zoologique in het oosten van de Franse hoofdstad zijn afgezet.

De meeste bavianen zijn weer terecht. Naar vier apen wordt nog gezocht door oppassers, dierenartsen en medewerkers van het dierenpark die zijn uitgerust met verdovingsspuiten.

De groep bavianen wist te ontsnappen uit een speciale ruimte, waar ze vanochtend een tijdje moesten wachten voor ze weer in hun verblijf konden. Het is niet bekend hoe de apen wisten uit te breken.

King Kong

Dierentuinpubliek werd meteen weggeleid omdat bavianen zich onvoorspelbaar gedragen als ze gestrest raken.

De meeste apen verzamelden zich bij een grote nep-rots in de dierentuin, die is gemaakt op basis van een scène uit een King Kong-film. Daar konden ze redelijk makkelijk worden gevangen. Na een paar uur waren ze weer terug in hun verblijf.