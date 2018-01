Verdachte advocaat Bart V. liet zich vorig jaar uitschrijven

Advocaat Bart V., die wordt verdacht van wapen- en drugshandel, heeft zich eind vorig jaar laten uitschrijven als advocaat. Dat bevestigt de Orde van Advocaten. V. was al geschorst door de orde.

In februari dient nog een zaak tegen V., waarin de Orde van Advocaten zal vragen hem definitief van het tableau te schrappen. De orde vindt dat hij zijn beroep niet meer mag uitoefenen omdat hij wordt verdacht van ernstige strafbare feiten.

Geen goede naam

Bart V. uit Dongen werd vorig jaar juli aangehouden op verdenking van wapen- en drugshandel. In de zaak werden nog twee mannen uit St. Willebrord gearresteerd. Ook werden enkele panden doorzocht.

V. had al geen goede naam in de advocatuur. Volgens BN DeStem probeerde hij cliƫnten weg te halen bij collega's. Ook werd hij in 2016 vier weken geschorst door het Hof van Discipline in Den Bosch, omdat hij een relatie had gekregen met een vrouw die hij bijstond bij een verzekeringskwestie. V. verzweeg de verhouding tegen de tegenpartij.