OM wil 7 jaar cel voor vrouw die op verjaardag vriend doodstak

Het Openbaar Ministerie heeft zeven jaar gevangenisstraf geƫist tegen een vrouw uit Marknesse die haar vriend heeft doodgestoken. Ze deed dat vorig jaar juli, op haar verjaardag. De twee kregen 's avonds ruzie toen het bezoek naar huis was.

De 28-jarige vrouw zegt dat haar vriend haar toen sloeg en aan haar haren trok. Daarop had ze opeens een mes in handen en zag dat haar vriend gestoken was. Ze zegt dat ze zich niets van het voorval kan herinneren.

Volgens de officier van justitie is de vrouw schuldig aan doodslag. Niet aan moord, omdat het allemaal snel ging en de vrouw niet kon nadenken over de gevolgen van het steken. Er is volgens het OM dus geen sprake van voorbedachten rade.

De vrouw kan geen beroep doen op noodweer, vindt het OM, omdat het geweld dat ze gebruikte buitenproportioneel was.