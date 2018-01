Vervoerder Arriva looft een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de daders van diverse busbranden op het terrein in Tilburg, schrijft Omroep Brabant.

De branden woedden in de periode van september tot en met november 2017. Minstens zes bussen gingen in vlammen op. Ook is brand uitgebroken in een kantoor. Arriva heeft steeds aangifte gedaan van diefstal en brandstichting.