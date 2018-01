Kabinet trots op inlichtingdiensten, zwijgt over hackoperatie

Het kabinet is trots op de Nederlandse veiligheidsdiensten, die volgens verschillende ministers heel goed werk doen. Maar op het nieuws dat de AIVD en de MIVD cruciale informatie over Russische hackers aan de FBI hebben doorgespeeld, willen ze niet reageren.

"Ik laat de berichtgeving voor wat die is", zegt minister Ollongren (AIVD) over het nieuws dat Nieuwsuur en de Volkskrant naar buiten hebben gebracht. Als ze er wel iets over zou vertellen, zou dat het werk van de inlichtingendiensten negatief kunnen beïnvloeden, vreest ze.

Ollongren wijst erop dat de AIVD in jaarverslagen al jaren waarschuwt voor "dit soort digitale spionage door statelijke actoren" en dat het goed is dat de diensten zich daarmee bezighouden, "in het belang van de veiligheid in Nederland".

Ook minister Bijleveld (MIVD) wil niet op het nieuws reageren. "Over MIVD-operaties doen wij nooit mededelingen."

Presidentsverkiezingen

Gisteravond werd duidelijk dat de inlichtingendiensten erin zijn geslaagd om in een Russische hackersgroep te infiltreren en zo belangrijke informatie over aanvallen op de VS te achterhalen. De hackersgroep bleek te worden aangestuurd door een Russische geheime dienst en was eropuit om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden.