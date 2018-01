Minder valse eurobiljetten in Nederland onderschept

In Nederland zijn vorig jaar minder valse eurobiljetten aangetroffen dan het jaar ervoor. Het waren er 43.200, dat is een daling van ruim 8 procent. In de rest van Europa werden juist iets meer valse eurobiljetten ontdekt, zegt De Nederlandsche Bank (DNB).

DNB heeft geen duidelijke verklaring voor de daling, maar winkeliers letten wel steeds beter op. Daardoor wordt het voor criminelen minder interessant om vals geld in omloop te brengen. Ook de politie heeft er meer aandacht voor.

Vooral in de tweede helft van 2017 werden minder vaak nepbiljetten aangetroffen.

Risico

Het risico om als consument of winkelier een vals eurobiljet in handen te krijgen, is niet heel groot; wereldwijd werden vorig jaar 694.000 valse eurobiljetten aangetroffen op 21 miljard echte biljetten.