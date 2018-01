Veel meer drugsdoden geregistreerd

Het aantal geregistreerde doden door een overdosis drugs is in twee jaar bijna verdubbeld. In 2014 waren er 123 gevallen, twee jaar later 235. De cijfers komen uit de Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut en het onderzoekscentrum WODC.

De onderzoekers noemen de stijging opvallend. Het is volgens hen onduidelijk of het aantal drugsdoden daadwerkelijk is toegenomen: het is ook mogelijk dat de stijging is toe te schrijven aan verbeteringen in de registratie.

Heroïne

Een op de drie drugsdoden overleed in 2016 aan een overdosis opiaten, zoals heroïne. Een overdosis cocaïne werd een op de zes slachtoffers fataal. Bij de andere doden was sprake van een combinatie van diverse drugs of was de precieze doodsoorzaak onduidelijk.

Bij iets meer dan de helft van de drugsdoden ging het niet om opzet. In de overige gevallen was sprake van zelfmoord of van een overdosis als gevolg van een psychische of gedragsstoornis.

Wiet

Uit de cijfers blijkt ook dat het gebruik van xtc, amfetamine en cocaïne tussen 2014 en 2016 licht is gestegen. Het gebruik van de meestgebruikte drug, cannabis, bleef stabiel. 6,6 procent van de Nederlanders gebruikte in 2016 ten minste één keer cannabis. Ruim 1 procent van de volwassenen blowt dagelijks.

De onderzoekers bekeken ook het alcoholgebruik van Nederlanders. Zes op de tien volwassenen nemen meer dan één glas alcohol per dag en overschrijden daarmee de norm van de Gezondheidsraad. Mannen drinken meer dan vrouwen.