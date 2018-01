Nieuwe grote prijs voor experimentele schrijvers

Er komt een nieuwe grote literaire prijs in Nederland, genoemd naar de in 2015 overleden schrijver Sybren Polet. Met een prijzengeld van 35.000 euro is het een van de lucratiefste literaire erkenningen in het Nederlandse taalgebied, meldt de Volkskrant. Het geld komt uit de nalatenschap van Polet.

De Sybren Poletprijs wordt een oeuvreprijs. De vijfkoppige jury zal elke drie jaar een schrijver, dichter, essayist of toneelschrijver bekronen die in de geest of traditie van Polets werk schrijft.