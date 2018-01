Tientallen doden door brand in ziekenhuis in Zuid-Korea

In de Zuid-Koreaanse stad Miryang zijn door een brand in een ziekenhuis tientallen mensen om het leven gekomen. Er zijn ten minste 37 doden en ruim 70 gewonden, van wie een deel in levensgevaar verkeert.

De brand begon rond 07.30 uur lokale tijd bij de spoedeisende hulp op de eerste verdieping van het Sejong-ziekenhuis. Na een paar uur was het vuur uit. De hulpdiensten hebben 200 mensen uit het gebouw geƫvacueerd. Een deel is overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. President Moon heeft een spoedvergadering belegd met enkele hoge functionarissen. Hij heeft de regering opgeroepen "alle mogelijke maatregelen" te nemen om slachtoffers te helpen.

Miryang ligt ongeveer 270 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Seoul.

Dodelijkste brand in tien jaar

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap gaat het om de dodelijkste brand in het land in de afgelopen tien jaar. Vorige maand kwamen bij een brand in een fitnesscentrum in de stad Jecheon nog 29 mensen om het leven.

De brand in Jecheon leidde tot woede, nadat uit onderzoek was gebleken dat de sprinklerinstallatie in het gebouw met zeven verdiepingen niet werkte. Ook waren de nooduitgangen gesloten en blokkeerden geparkeerde auto's de brandweer.