Joost Baars wint VSB Poëzieprijs voor 'hallucinante' bundel

De Amsterdamse dichter Joost Baars heeft de 24ste (en laatste) VSB Poëzieprijs gekregen. Baars (42) debuteerde vorig jaar met de bundel Binnenplaats.

"Het is een debuut, maar van een dichter die een volstrekt eigen geluid heeft", aldus de jury, die het boek prijst vanwege het hallucinante en mystieke karakter.

"Het vraagt tijd om erin door te dringen, maar bij elke herlezing groeien deze gedichten en trekken ze je mee in hun zoektocht naar of confrontaties met het transcendente." Volgens de jury wordt het boek "over vele jaren" nog gelezen.

De andere genomineerden waren Marije Langelaar, Charlotte van den Broeck, Tonnus Oosterhof en Mieke van Zonneveld.

Hugo Claus

Het was vanavond de laatste keer dat de prijs werd uitgereikt. De belangrijkste prijs voor poëzie in Nederland gaat namelijk verder onder een nieuwe naam. Wat die naam wordt, is nog niet bekend.

Aan de VSB Poëzieprijs is een geldbedrag van 25.000 euro aan verbonden. In 1994 was Hugo Claus de eerste winnaar met De Sporen. Het afgelopen jaar won Hannah van Binsbergen met Kwaad Gesternte.