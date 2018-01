Casey Affleck niet bij Oscar-uitreiking na beschuldiging seksuele intimidatie

De Amerikaanse acteur Casey Affleck zal dit jaar niet aanwezig zijn bij de uitreiking van de Oscars. Dat heeft zijn management bekendgemaakt.

De aanwezigheid van Affleck stond al op losse schroeven. Hij wordt beschuldigd van seksuele intimidatie tijdens de opnamen van de film I'm not there uit 2010. De zaak werd geschikt voor een onbekend bedrag. Volgens Affleck mag hij niets zeggen over de schikking.

Affleck won vorig jaar de Academy Award, zoals de prijs officieel heet, in de categorie Beste Acteur voor zijn rol in Manchester by the Sea. Volgens de traditie reikt de winnaar in die categorie het jaar erop de prijs voor Beste Actrice uit, maar dat gaat dit jaar dus niet gebeuren.

#MeToo

Sinds afgelopen najaar duiken allerlei verhalen op over seksuele intimidatie in de internationale filmwereld. Na het ontslag van producent Harvey Weinstein werden veel mannen beschuldigd, onder wie House of Cards-acteur Kevin Spacey. Wereldwijd delen vrouwen hun eigen ervaringen met seksueel ongewenst gedrag via de hashtag #MeToo.

De uitreiking van de Golden Globes in januari stond in het teken van de #MeToo-beweging. Oprah Winfrey kreeg een staande ovatie voor haar toespraak over machtsmisbruik door mannen.