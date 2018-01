'Onvervangbare' andescondors gedood met vergiftigde karkassen

In het westen van Argentiniƫ zijn 34 andescondors dood gevonden. De twintig mannetjes en veertien vrouwtjes zijn vergiftigd, zeggen milieubeschermers.

In het gebied worden vaker condors gedood door het vergiftigen van karkassen, waar de vogels van eten. Veehouders zouden dat doen om te voorkomen dat de roofvogels hun vee doden.

"Wat we verloren hebben, is onvervangbaar", zegt milieubeschermer Vanessa Astore tegen persbureau Reuters. "De meeste dieren, dertig, waren volwassen. En condors doen er lang over om volwassen te worden."

De andescondor is een soort gier. Een volwassen exemplaar heeft een spanwijdte van 2,70 tot 3,20 meter en weegt tot 15 kilo. In Zuid-Amerika leven er zo'n 10.000. Daarmee is het bijna een bedreigde diersoort.