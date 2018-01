Storing bij videostreamingdienst Netflix

De internationale videostreamingdienst Netflix kampt met een storing die zich op alle apparaten kan voordoen. Volgens Allestoringen.nl begon die in Nederland even voor 21.00 uur.

Niet iedereen heeft er last van. De storing doet zich ook elders in Europa voor en ook in de VS. Netflix heeft excuses aangeboden en meldt op zijn website dat er hard gewerkt wordt om het probleem op te lossen.