Nederlands bedrijf betrokken bij bouwfraude Sint-Maarten

De politie heeft op Sint-Maarten een inval gedaan bij een bouwbedrijf op verdenking van bouwfraude. Het bedrijf Windward Roads is een dochteronderneming van bouwbedrijf Janssen de Jong Groep uit Brabant.

De inval werd gedaan door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), dat georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit in het Caribische deel van het koninkrijk bestrijdt. Er zijn geen arrestaties verricht.

"Het bouwbedrijf en mensen die daar werken of hebben gewerkt, worden in verband gebracht met omkoping van ambtenaren, gezagsdragers en personen in de bouwsector", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Willemstad.

De fraude zou al jarenlang aan de gang zijn op Sint-Maarten. Volgens de woordvoerder hebben alle verdenkingen te maken met in Sint-Maarten uitgevoerde publieke werken. Details daarover zijn niet bekendgemaakt.

Een van de grootste projecten waar het bedrijf aan heeft gewerkt is de brug over de Simpson Bay Lagoon. De brug is bijna een kilometer lang en verbindt de luchthaven met Philipsburg, de hoofdstad van het eiland.