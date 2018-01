Man die dode stiefdochter bij politie bracht 'wurgde haar'

Freddy D. uit Hoogeveen wordt ervan verdacht dat hij de 12-jarige Djamila Marissen heeft gewurgd. Dat maakte justitie vanmiddag bekend bij de pro-formazitting. Ook wil de officier van justitie dat er een reconstructie wordt gemaakt van de moord op Djamila.

De 46-jarige Freddy D. was haar stiefvader. Volgens de officier wurgde hij Djamila in zijn auto in de buurt van Staphorst in Overijssel. Vorig jaar, op de avond van 14 oktober, bracht hij haar lichaam met zijn auto naar het politiebureau in Assen.

Met de reconstructie wil het OM meer inzicht krijgen in de verklaringen die Freddy D. heeft afgelegd. Tegen RTV Drenthe zegt een woordvoerder dat ze D. willen laten voordoen wat hij zegt dat hij met het meisje heeft gedaan "door hem in de auto de handelingen te laten verrichten die hij zegt te hebben verricht".

Emotioneel

Tijdens de zitting werd D. emotioneel. Hij huilde dat het "een heel erg feit is dat is gebeurd". Ook zei hij dat hij graag zijn verhaal wil doen. De voorzitter van de rechtbank zei dat hij dat kan doen tijdens de behandeling van de zaak op 15 mei.

Voor die inhoudelijke behandeling begint, wordt D. nog een keer verhoord naar aanleiding van sectie op het lichaam van Djamila. De advocaat van D. zegt dat hij meewerkt aan het politieonderzoek. Of hij heeft bekend, wil de advocaat niet zeggen. Ook is nog niets bekend over een motief.