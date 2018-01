Fossiel bewijst: homo sapiens verliet Afrika veel eerder

In Israël is een fossiele bovenkaak gevonden van een moderne mens van zeker 177.000 jaar oud. De vondst suggereert dat homo sapiens veel eerder Afrika verliet dan tot nu toe werd aangenomen, schrijft het wetenschappelijke tijdschrift Science.

De bovenkaak werd gevonden in een ingestorte grot in de Karmel-berg, in de buurt van de stad Haïfa. Het fossiele bot lag tussen allerlei werktuigen van steen en dierenbotten.

Onderzoekers bepaalden de leeftijd van de fossiele bovenkaak, met een aantal goed bewaard gebleven tanden en kiezen, op 177.000 tot 194.000 jaar.

Eerder uit Afrika

De oudst bekende fossielen die tot nu toe waren gevonden, ook in Israël, waren 90.000 tot 120.000 jaar oud. Wetenschappers denken naar aanleiding van de vondst nu dat de moderne mens al 220.000 jaar geleden Afrika verliet en mogelijk al eerder.

Tot nu toe suggereerde fossielen van de moderne mens dat die zich rond 70.000 jaar geleden vanuit Afrika over de andere continenten verspreidden.