Twee jaar cel voor epileptische vrouw die twintigers doodreed

Een epileptische vrouw die in Hellevoetsluis twee twintigers doodreed, moet twee jaar de cel in. Dat is flink meer dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat vijf maanden cel geëist had.

De 52-jarige vrouw reed in 2014 het tweetal aan dat aan de kant van de weg liep. Een 23-jarige vrouw was op slag dood, een 29-jarige man overleed in het ziekenhuis.

Volgens persrechter Vincent de Winkel vindt de rechtbank de eis van de officier van justitie niet passen bij de ernst van de feiten. De rechter rekent het de vrouw aan dat ze ondanks haar aandoening achter het stuur zat.

"Er zijn twee mensen overleden. Ze heeft al jarenlang epileptische aanvallen, dat wist zij zelf ook. Als je twee mensen doodrijdt, moet daar een zware straf op volgen."