Petten minder interessant voor terroristen: hoogverrijkt uranium verdwijnt

Het nucleaire instituut NRG in Petten stopt met het gebruik van hoogverrijkt uranium voor het maken van medische isotopen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de afspraken die eerder internationaal zijn gemaakt, onder leiding van de voormalige Amerikaanse president Obama. Voortaan wordt laagverrijkt uranium gebruikt, dat veel minder gevaarlijk is, onder meer omdat het niet gebruikt kan worden voor het maken van kernwapens.

De isotopen worden ingezet voor het stellen van diagnoses en het behandelen van ziekten als kanker en hartfalen. Dagelijks krijgen ruim 600 Nederlanders een diagnose met behulp van zulke isotopen. Jaarlijks gebeurt dat in Nederland 220.000 keer en wereldwijd 40 miljoen keer. NRG is de grootste producent ter wereld van medische isotopen.

Terrorisme

Op de nucleaire internationale top in Den Haag in 2014 is afgesproken om het gebruik van hoogverrijkt uranium zo veel mogelijk uit te bannen, om de kans zo klein mogelijk te maken dat het hoogradioactieve materiaal in verkeerde handen valt.

"Het besluit levert een significante bijdrage aan een nog veiliger wereld. Omdat je met laagverrijkt uranium het risico van misbruik wegneemt, en één van die risico's is terrorisme", vertelt Philippe Brouwers van NRG. "Met laagverrijkt uranium kun je zeker geen bom maken."

NRG maakt de isotopen samen met het bedrijf Curium. Curium produceert ze, met uranium dat in de reactor in Petten is bestraald. Zij zijn nu als eerste in Europa gestopt met het gebruik van hoogverrijkt uranium voor dit proces.

Patiënten

Het besluit gaat niet ten koste van patiënten, zegt Frank de Lange van Curium. "Het product dat we maken met laag-verrijkt uranium heeft dezelfde functionaliteit als het product dat komt uit hoogverrijkt uranium. Ook voor artsen zullen er geen verschillen zijn."

Het was volgens De Lange een bijzonder ingewikkeld proces, en moeilijker dan van tevoren gedacht. "Het is een bijzondere mijlpaal. We hebben er 7 jaar over gedaan en er zijn tienduizenden manuren in gaan zitten. Dus we zijn er trots op dat we het afgerond hebben."

Het gebruik van isotopen wordt steeds belangrijker bij de behandeling van patiënten. "De productie van medische isotopen zit enorm in de lift", zegt Philippe Brouwers. "We kunnen steeds meer ziekenhuizen isotopen leveren. Wat ten goede komt aan patiënten, voor zowel diagnostiek en vooral ook therapie."

Veiliger

Overigens is hiermee het probleem van hoogradioactief materiaal voor NRG in Petten nog niet opgelost. Op het terrein van het bedrijf liggen nog altijd 1600 vaten met hoogradioactief afval uit het verleden. Dat afval moet worden afgevoerd naar de specialistische verwerker COVRA in Zeeland. Maar keer op keer blijken deadlines daarvoor niet gehaald te worden.

Toch denkt Brouwers dat het besluit van vandaag de eigen werkplek en de omgeving in Petten al veiliger maakt. "Het betekent dat er een veiliger situatie ontstaat in onze directe omgeving, maar ook vooral wereldwijd."