BNN-oprichter Gerard Timmer nieuwe directeur NOS

BNNVARA-directeur Gerard Timmer wordt per 1 mei de nieuwe algemeen directeur van de NOS. Dat heeft hij vandaag aan het personeel van BNNVARA meegedeeld.

Timmer is daarmee de opvolger van Jan de Jong, die eind vorig jaar directeur van Feyenoord werd. Samen met zakelijk directeur Geert Hofman zal hij de directie van de NOS vormen.

Timmer noemt de NOS "een prachtige organisatie, het hart van de journalistiek van Nederland, een betrouwbaar baken". De taak van de NOS om het publiek te informeren met nieuws, sport en evenementen noemt hij van buitengewoon belang. "Dat verbindt ons land. En dat belang oefent een grote aantrekkingskracht op mij uit."

Hij kijkt ernaar uit om met zijn toekomstige NOS-collega's "verder te bouwen aan de kracht van deze omroep en de betekenis daarvan voor iedere Nederlander".

'Sterke toegankelijke leider'

De 49-jarige Timmer richtte in 1997 samen met Bart de Graaff BNN op en was daar voorzitter tot 2006. Na een uitstapje bij SBS keerde hij in de zomer van 2007 terug naar de publieke omroep als directeur televisie bij de NPO. In 2014 werd hij algemeen directeur van de fusie-omroep BNNVARA.

Johan van der Werf, voorzitter van de Raad van Toezicht van de NOS, is verheugd over de komst van Timmer. "Met Gerard Timmer krijgt de NOS een algemeen directeur die de snel veranderende mediawereld als geen ander kent en gewend is om over grenzen heen te kijken. Gerard is een sterke en toegankelijke leider die mensen aan zich weet te binden en kan inspireren tot vernieuwing."