5 jaar cel geëist tegen verdachte doodrijden wielrenner Hulst

Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel geëist tegen de man die ervan wordt verdacht afgelopen zomer in Hulst een 60-jarige wielrenner te hebben doodgereden. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van tien jaar.

De 48-jarige man uit Terneuzen had volgens de officier van justitie te veel gedronken en was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij mocht al zeven jaar geen enkel voertuig meer besturen. Volgens het OM nam de man "op de koop toe" dat zijn handelen de dood van een andere weggebruiker tot gevolg zou kunnen hebben.

Opzet

De verdachte raakte op 17 juli vermoedelijk de macht over het stuur kwijt op een weg die alleen bedoeld was voor bestemmingsverkeer. Hij reed de wielrenner aan, waarna beiden in een sloot terechtkwamen. De wielrenner overleed ter plekke.

Linda van den Oever, officier van justitie bij het OM Zeeland-West-Brabant, zegt in radioprogramma De Nieuws BV dat justitie vanwege de ernst van de overtredingen niet dood door schuld, maar doodslag ten laste heeft gelegd. "In dit geval was er zo'n groot risico dat deze man iemand zou doodrijden, dat we vinden dat er sprake is van opzet."

Een dag voor het ongeval was er in Hulst ook al een fatale aanrijding tussen een auto en een 64-jarige Belgische wielrenner. Bij dat ongeluk reed de automobilist door. Hij meldde zich later bij de politie.