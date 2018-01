Van Tongeren adviseert bedrijf dat appen achter het stuur voorkomt

GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren is adviseur van een bedrijf dat het technisch onmogelijk maakt om te appen als iemand achter het stuur zit. Volgens het register van nevenfuncties van Kamerleden zit ze in de raad van advies van het bedrijf SafeDrivePod.

Van Tongeren is in de Kamer een van de pleitbezorgers van het gebruik van innovatieve technieken om appen in het verkeer tegen te gaan. Op haar aandringen zei minister Van Nieuwenhuizen vorig jaar dat ze zal beginnen om technisch te regelen dat chauffeurs van haar ministerie tijdens het rijden niet kunnen appen. Van Tongeren wees erop dat met eenvoudige technieken elk jaar tientallen levens kunnen worden gered.

Denktank

De Telegraaf schrijft over de adviesfunctie van Van Tongeren. Ze wordt er niet voor betaald. In antwoord op de vraag of het verstandig is om adviseur te zijn van een bedrijf dat zich bezighoudt met een techniek waarover ze in de Kamer het woord voert, benadrukt ze dat het niet echt een formele raad is. Ze vindt achteraf dat ze in het register beter het woord 'denktank' had kunnen gebruiken in plaats van 'raad van advies'.

Volgens Van Tongeren gaat het om een "informeel clubje" dat één keer bij elkaar is geweest voor een advies over een start-up. Ze benadrukt dat ze er in en buiten de Kamer aan wil meewerken het aantal doden en gewonden in het verkeer terug te dringen.